Business news: Uganda, conclusa missione imprenditoriale di Confindustria Assafrica & Mediterraneo

- Si è conclusa ieri la Missione ristretta di Confindustria Assafrica & Mediterraneo in Uganda, a margine del Business Forum Eu - Uganda, svoltosi a Kampala dal 5 al 7 marzo. La delegazione imprenditoriale, guidata da Confindustria Assafrica & Mediterraneo e dall'ambasciatore italiano a Kampala, Mauro Massoni, ha incontrato il primo ministro dell'Uganda Robinah Nabbanja ed i ministri dell'Energia, dell'Industria, delle Infrastrutture, della Pianificazione Urbana e del Governo locale. Hanno partecipato alla missione rappresentanti di Ance, WeBuild, Almaviva e Danieli. La missione, riferisce in un comunicato Assafrica & Mediterraneo, fa seguito a due recenti incontri con il premier Robinah Nabbanja, avvenuti a Roma a luglio 2023 e a gennaio scorso, a margine del Vertice Italia – Africa. Presenti all'incontro anche rappresentanti del ministero delle Finanze, del Commercio, della Kampala Capital City Authority (Kcca) e della Uganda Railways Corporation (Urc). Al centro dei colloqui le opportunità per le imprese italiane nel Paese nei settori dell'energia, oil&gas e rinnovabile (idrico), dell'agrindustria, del digitale e del minerario (acciaio). (Res)