Business news: Cina, Xi invoca sforzi per promuovere industrie emergenti nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, ha invocato sforzi per promuovere l’innovazione, le industrie emergenti e l’ammodernamento dell’apparato produttivo nel 2024, al fine di liberare “nuove forze produttive di alta qualità”. Lo riporta l’agenzia di stampa “China News Service” dando conto dell’incontro tenuto da Xi con i parlamentari della provincia orientale di Jiangsu. La riunione si è tenuta nell’ambito della Due sessioni, le annuali riunioni della Conferenza consultiva politica del popolo cinese (Ccppc) e dell’Assemblea nazionale del popolo (Anp) in corso a Pechino. Sviluppare “nuove forze produttive di qualità” non equivale a trascurare o abbandonare le industrie tradizionali, ha dichiarato il presidente cinese, secondo cui è necessario evitare “una corsa precipitosa ai progetti” e la formazione di bolle industriali. (Cip)