Business News: Egitto, Banca centrale aumenta di 600 punti base i tassi di riferimento

- La Banca centrale egiziana ha disposto l’aumento dei tassi di riferimento di 600 punti base. È quanto si legge in una nota pubblicata dall’ente regolatore del Cairo, in cui si spiega che tutti i tassi – quello sui depositi, sui prestiti, quell’operativo principale e il tasso di sconto – sono stati aumentati di questa soglia in linea con l’orientamento restrittivo imposto negli ultimi mesi. Il tasso sui depositi si attesta ora al 27,25 per cento, quello sui prestiti al 28,25 per cento, mentre i tassi operativo principale e di sconto si attestano ora al 27,75 per cento. Il comitato direttivo della Banca centrale, nella nota, fa sapere che continuerà a valutare i rischi relativi alle prospettive dell'inflazione con l'obiettivo di rafforzare la credibilità e di portarla su una traiettoria discendente. Secondo il comitato direttivo, quest’ulteriore intervento sui tassi, dovrebbe portare l'orientamento monetario a un livello sufficientemente restrittivo per ancorare le aspettative di inflazione, e sarà mantenuto per tutto il tempo necessario a raggiungere il percorso di disinflazione indicato. (Cae)