Business News: Egitto, nuovo accordo con Fmi, programma prestiti ampliato da 3 a 8 miliardi di dollari

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) aumenterà l'attuale programma di prestiti all'Egitto da 3 a 8 miliardi di dollari. Lo ha detto il primo ministro egiziano, Mostafa Madbouly, in una conferenza stampa. L'accordo arriva dopo che la Banca centrale ha deciso di aumentare di 600 punti base, il 6 per cento, i tassi di interesse, con una conseguente svalutazione della sterlina egiziana, che in poche ore ha perso circa il 50 per cento del suo valore nei confronti del dollaro statunitense. La nuova intesa è un'espansione dell’accordo da 3 miliardi di dollari in 46 mesi, siglato tra Egitto e Fmi a fine 2022 nell’ambito dell’Extended Fund Facility (Eff), il cui asse portante doveva essere il passaggio a un sistema di tassi di cambio più flessibile. Come parte del nuovo accordo, il Paese nordafricano riceverà anche un prestito di circa 1,2 miliardi di dollari da uno strumento separato che promuove la sostenibilità ambientale. L'intesa giunge meno di due settimane dopo la firma di un accordo da 35 miliardi di dollari dell'Egitto con l'Abu Dhabi Development Holding Company degli Emirati Arabi Uniti. Anche l'Arabia Saudita ha fatto sapere, nelle ultime settimane, l’intenzione di investire 15 miliardi di dollari nel Paese sulla falsariga di quanto fatto anche dagli Emirati. Secondo quanto dichiarato da Madbouly, Egitto e Fmi mirano ad "aumentare le riserve in valuta forte, ridurre il debito, sia locale che estero, garantire il flusso di grandi investimenti esteri diretti nel prossimo periodo, puntare a un elevato tasso di crescita economica, ridurre l’inflazione, creare opportunità di lavoro per i giovani e rafforzare i programmi sociali". (Cae)