Business News: Egitto, Al Sisi approva due prestiti per oltre un miliardo di dollari

- Il presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al Sisi, ha approvato due accordi di prestito per oltre un miliardo di dollari, di cui uno con il Fondo monetario arabo, dal valore di 614,3 milioni di dollari, e l'altro con la Repubblica della Corea del Sud, per 460 milioni di dollari. Entrambi gli accordi sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale. In particolare, il prestito con la Corea del Sud, attraverso la Export-Import Bank of Korea, riguarda un progetto per la produzione e la fornitura di 40 unità ferroviarie da 320 vagoni per le linee della metropolitana del Grande Cairo. (Cae)