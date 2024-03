Business News: ministro Finanze Egitto, finanziamenti previsti da 20 miliardi di dollari dopo accordo con Fmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il recente accordo con il Fondo monetario internazionale (Fmi), l'Egitto dovrebbe ricevere finanziamenti per un totale di 20 miliardi di dollari. Lo ha dichiarato Mohamed Maait, il ministro delle Finanze egiziano, secondo cui si prevede che il debito scenda "sotto il 90 per cento entro giugno 2025 e sotto l'80 per cento entro giugno 2027". Inoltre, Maait ha dichiarato che l'obiettivo del suo Paese è quello di mantenere l'inflazione intorno al 7 per cento, con una variazione di più o meno il 2 per cento, aggiungendo che "le soluzioni a medio e lungo termine richiedono un'economia guidata dal settore privato". Secondo quanto emerso dai dati diffusi dall'Agenzia centrale per la mobilitazione pubblica e la statistica egiziana (Capmas), a gennaio scorso si è registrato un tasso di inflazione annuale in Egitto del 31,2 per cento, in calo rispetto al 35,2 per cento del mese di dicembre 2023. (Res)