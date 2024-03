Business News: Arabia Saudita, nuova licenza per investitori per agevolare burocrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investitori in Arabia Saudita potranno beneficiare di una nuova licenza volta ad agevolare le attività burocratiche necessarie per far partire i progetti edilizi. Secondo quanto riferito da una nota ufficiale, il nuovo servizio inaugurato dal ministero dell'Industria e delle Risorse minerarie saudita fornirà documenti conformi alla Legge sull'organizzazione industriale unificata dei Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg). Ciò consentirà di avviare un progetto industriale seguendo fasi e meccanismi specifici supervisionati dal ministero, in linea con gli sforzi dell'ente di perseguire attivamente le opportunità per proteggere il settore minerario e massimizzarne il valore, in conformità con gli obiettivi della Vision 2030 del Regno saudita e con il Programma nazionale di sviluppo industriale e logistico. (Res)