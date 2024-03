Business news: Tanzania-Etiopia, presidente Hassan e premier Ahmed firmano accordi bilaterali in diversi settori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Tanzania ed Etiopia hanno firmato una serie di accordi bilaterali nei settori dell'agricoltura, del commercio, dell'energia, del trasporto aereo e dello scambio di tecnologie aeronautiche. Lo riferisce "The East African" in un servizio nel quale riassume le intese concluse dal premier etiope Abiy Ahmed durante la sua visita ufficiale in Tanzania, svoltasi nel fine settimana. Secondo quanto riferito dal ministero degli Esteri della Tanzania, la presidente Samia Suluhu Hassan e il primo ministro etiope Abiy Ahmed hanno concordato di approfondire il commercio e le relazioni bilaterali al fine di creare nuove opportunità di commercio fra i due Paesi, rafforzando accordi preesistenti e puntando a nuovi mercati, investimenti e scambi. Fra i settori di interesse rientra quello del commercio di tè e caffè. "L'Etiopia è rinomata a livello mondiale per la produzione di caffè e tè, il tè e il caffè della Tanzania sono altrettanto popolari, pertanto, le modalità di accesso comune ai mercati saranno parte integrante degli accordi bilaterali durante questa visita", ha dichiarato il ministro degli Esteri tanzaniano January Makamba. L’Etiopia è tra i principali produttori di caffè in Africa e il suo più grande consumatore nell’Africa orientale. (Res)