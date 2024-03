Business news: Ethiopian Airlines e Boeing firmano memorandum d'intesa per consegna del primo B777X-9

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia Ethiopian Airlines e Boeing hanno firmato un memorandum d'intesa per la consegna del primo Boeing B777X-9 ad un Paese africano. La cerimonia della firma, riferisce il quotidiano "Addis Standard", si è svolta oggi ad Addis Abeba alla presenza di funzionari governativi, della direzione esecutiva di Ethiopian Airlines e della dirigenza della Boeing. Mesfin Tasew, amministratore delegato di Ethiopian Airlines, e Brad McMullen, vicepresidente senior delle vendite commerciali e marketing di Boeing, hanno firmato l'accordo allo Skylight Hotel. Tra i presenti c'erano Ervin Jose Massinga, ambasciatore degli Stati Uniti in Etiopia, e il tenente generale Yilma Merdassa, comandante in capo dell'Aeronautica militare etiope. Il B777X-9 ha una capacità di 50 posti in business class e 390 posti in economy class, per un totale di 440 posti, il che lo rende l'aereo più grande nella storia di Ethiopian Airlines. (Res)