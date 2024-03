© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tyota Motor ha annunciato di aver raggiunto un accordo con Panasonic Holding per acquisire una delle joint venture costituita dalle due aziende giapponesi, Primearth EV Energy Co. La joint venture produrrà batterie per veicoli elettrici e ibridi plug-in, oltre alle batterie per veicoli ibridi a benzina di cui ha già avviato la produzione. L'acquisizione dovrebbe essere completata questo mese. (Git)