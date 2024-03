Business news: ministro Tecnologia Cina, valore dei contratti nel 2023 aumentato del 28,6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha stipulato 950 mila contratti tecnologici dal valore di 854,4 miliardi di dollari nel 2023, in aumento del 28,6 per cento rispetto al 2022. Lo ha detto il ministro della Scienza e della Tecnologia, Yin Hejun, a margine delle Due sessioni, le annuali riunioni della Conferenza consultiva politica del popolo cinese (Ccppc) e dell’Assemblea nazionale del popolo (Anp) in corso presso la Grande sala del popolo di Pechino. Yin ha definito “soddisfacente” la crescita delle esportazioni di veicoli a nuova energia, batterie al litio e moduli fotovoltaici nel 2023, anno in cui “l’innovazione tecnologica in Cina ha migliorato la competitività delle aziende tradizionali e gettato solide basi per lo sviluppo di “nuove forze produttive con un’alta qualità”. Nello stesso periodo, gli investimenti della Cina in ricerca e sviluppo hanno superato i 458,5 miliardi di dollari, con un aumento dell’8,1 per cento rispetto all’anno precedente. (Cip)