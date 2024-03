Business news: Giappone, tagli personale segnalano cambio di strategia delle aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende giapponesi hanno annunciato tagli al personale pari a più di 3.600 unità nei primi due mesi del 2024 a dispetto dello storico aumento dei prezzi nel Paese, riflettendo un senso di crescente urgenza nel mondo imprenditoriale giapponesi riguardo la necessità di ristrutturarsi in risposta all'aumento dei salari. Secondo la società Tokyo Shoko Research, 14 aziende giapponesi quotate hanno annunciato offerte di pensionamento anticipato o volontario per 3.613 dipendenti dall'inizio dell'anno, un dato sei volte superiore a quello dei primi due mesi del 2023. In Giappone, contrariamente agli Stati Uniti, la maggior parte dei tagli al personale avviene tramite interruzioni volontarie del rapporto di lavoro. (Git)