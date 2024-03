Business news: Corea del Sud, autorità antitrust potrebbero sanzionare Meta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità per la concorrenza della Corea del Sud stanno valutando l'imposizione di sanzioni a Meta Platforms, accusata di non aver tutelato gli utenti dei marketplace dei social media Facebook e Instagram dalle transazioni fraudolente. Lo anticipano i media sudcoreani, secondo cui la Korea Fair Trade Commission (Ftc) ha indagato possibili violazioni delle norme sull'e-commerce da parte di Meta, e ha inviato un rapporto in proposito alla società di Mark Zuckerberg già lo scorso anno. L'invio del rapporto è parte dei un iter che potrebbe concludersi con l'imposizione di sanzioni. (Git)