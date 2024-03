Business news: immobiliare, liquidatori Evergrande avrebbero nominato consulenti legali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre studi legali sarebbero stati incaricati di fornire consulenza ai liquidatori del colosso immobiliare cinese Evergrande, sopraffatto da una passività di oltre 300 miliardi di dollari. Lo riferisce il sito di notizie “Us News” citando fonti riservate. Un tribunale di Hong Kong ha nominato gli amministratori delegati della società di servizi professionali Alvarez and Marsal (A&M), Tiffany Wong e Eddie Middleton, come liquidatori di Evergrande il 29 gennaio scorso, ponendo fine a oltre 18 mesi di trattative tra l'azienda e i suoi obbligazionisti offshore. A quanto riferito dalle fonti, i liquidatori avrebbero affidato la consulenza legale - in corso da circa sei settimane - a tre società: la multinazionale di studi legali Clifford Chance e le aziende Tanner De Witt e Karas So, con sede a Hong Kong. (Cip)