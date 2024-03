Business news: Moody's peggiora valutazione tendenziale delle banche sudcoreane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia di rating Moody's ha peggiorato la valutazione tendenziale della solidità creditizia delle banche della Corea del Sud, portando l'outlook da "stabile" a "negativo" in previsione di un indebolimento della qualità patrimoniale e della profittabilità. L'agenzia ha pubblicato un rapporto sul sistema bancario coreano abbassando il giudizio di 19 istituti di credito e gruppi finanziari del Paese. Moody's si aspetta un deterioramento dell'ambiente operativo per il settore bancario coreano, causato dalla crescente competizione che proviene da piattaforme di rifinanziamento e dall'Internet banking. Nel rapporto, Moody's ha evidenziato in particolare il peggioramento del margine d'interesse netto delle banche coreane, un indicatore della loro profittabilità: una tendenza attribuita anche alla contrazione dei consumi privati derivante dai tassi di interesse elevati. (Git)