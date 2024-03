Business News: ministero Commercio Tunisia, prezzi scenderanno durante il Ramadan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Tunisia, durante il Ramadan di quest'anno, che inizierà lunedì o martedì, i prezzi dovrebbero scendere rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Lo ha affermato il direttore generale della competizione e delle indagini economiche del Ministero del Commercio, Houssem Eddine Touiti, durante una conferenza stampa nella capitale. Il funzionario ha indicato che il livello dei prezzi nei mesi di gennaio e febbraio è diminuito del 28 per cento rispetto allo stesso periodo del 2023, mentre il livello di forniture di frutta e verdura sul mercato all'ingrosso di Bir Kasaa è aumentato del 22 per cento nello stesso periodo di riferimento. Le autorità tunisine si sono mosse con largo anticipo per garantire forniture adeguate di beni di largo consumo durante tutto il mese sacro per i musulmani, quando i consumi aumentano solitamente di oltre il 20 per cento. Il funzionario ha ribadito che il dipartimento si sforzerà di soddisfare le esigenze in questo campo e di migliorare le condizioni di fornitura, per far fronte ad alcuni comportamenti scorretti dei consumatori, in particolare le code davanti ai negozi. (Tut)