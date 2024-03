Frosinone: assalto a colpi di pistola al bar in via Aldo Moro, un morto e tre feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un morto e tre feriti è il tragico bilancio dell’aggressione a colpi di pistola avvenuto questa sera, poco dopo le 19, in via Aldo Moro a Frosinone. I quattro erano all’interno del bar Shake quando una persona si è avvicinata e ha iniziato a sparare con una pistola. Si è poi dileguata lasciando a terra i feriti agonizzanti. Tre sono stati soccorsi e trasportati in ospedale. Un corpo senza vita è rimasto sul marciapiedi davanti al locale. La vittima aveva tentato di fuggire ma le ferite erano troppo gravi e non gli hanno lasciato scampo. Il locale, aa quell’ora, era pieno di persone e la strada molto trafficata. Gli agenti della questura di Frosinone stanno indagando per identificare la vittima, i feriti cercando di stabilire i motivi dell’aggressione. Pare che non si possa escludere il regolamento di conti ma anche che, dato l’affollamento del locale, tra i feriti vi possano essere persone accidentalmente colpite. Intanto la salma della vittima è ancora sul marciapiedi in attesa dell’ispezione cadaverica e del sopralluogo del magistrato di turno(Rer)