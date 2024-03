Business news: la cinese Byd ha iniziato a costruire una fabbrica in Brasile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso cinese dei veicoli elettrici Build Your Dreams (Byd) ha iniziato la costruzione di uno stabilimento in Brasile che dovrebbe entrare in funzione entro fine anno o all'inizio del 2025. Lo riporta il sito di notizie "Channel News Asia". Nelle fasi iniziali, lo stabilimento dovrebbe avere una capacità di produzione stimata in 150 mila unità all'anno. Saranno prodotti vari modelli di autovetture, tra cui la berlina Dolphin, la Dolphin Mini, il Suv Song Plus e il crossover Yuan Plus. Come riferito dal fondatore e amministratore delegato Wang Chuanfu il mese scorso, la casa automobilistica cinese investirà ulteriormente nello sviluppo di veicoli intelligenti con un finanziamento da 14 miliardi di dollari. Byd, che ha superato la rivale statunitense Tesla nella produzione di veicoli elettrici a batteria nel quarto trimestre dello scorso anno, sta investendo nello sviluppo dei veicoli intelligenti e nel recupero del divario con i suoi principali concorrenti circa alcune funzionalità, tra cui guida autonoma e riconoscimento vocale. (Cip)