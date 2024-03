Business news: Cian, colosso statale Cnooc ha scoperto giacimento da oltre 100 milioni di tonnellate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso energetico statale China National Offshore Oil Corporation (Cnooc) ha scoperto una riserva di greggio leggero da oltre 100 milioni di tonnellate di petrolio equivalente nel Mar Cinese Meridionale. Lo riferisce la compagnia in una nota, precisando che la scoperta è avvenuta nel giacimento petrolifero in acque profonde “Kaiping South”, operato da Cnooc nella sezione orientale del Mar Cinese Meridionale. Cnooc ha innalzato il suo obiettivo di produzione per il 2024 di circa l’8 per cento, portandolo a un livello record compreso tra 700 e 720 milioni di barili di petrolio equivalente. La produzione interna è costituita in gran parte da riserve offshore situate nel Mare di Bohai, nella Cina orientale, e nel Mar Cinese Meridionale. (Cip)