Business news: Airbus Helicopters e cinese Skyco firmano un accordo per sei elicotteri H175

- Airbus Helicopters e Skyco International Financial Leasing, impresa statale appartenente alla Provincia cinese del Guangdong, hanno firmato un contratto per sei elicotteri H175. Incaricata dal governo provinciale del Guangdong, Skyco Leasing ha il compito di guidare lo sviluppo dell'industria aeronautica nella provincia. I versatili elicotteri H175 acquistati da Skyco Leasing saranno impiegati dal governo del Guangdong per le missioni di ricerca e soccorso, per i servizi medici di emergenza, per i soccorsi in caso di calamità e per altri servizi pubblici in Cina. "Questa cooperazione va ben oltre l'acquisto degli elicotteri. È un segno inequivocabile della volontà della provincia del Guangdong di guidare lo sviluppo del mercato degli elicotteri nella regione meridionale della Cina. Siamo orgogliosi che il Governo della Provincia di Guangdong abbia scelto Airbus Helicopters per realizzare insieme questo ambizioso progetto di cooperazione", ha dichiarato Bruno Even, amministratore delegato di Airbus Helicopters. (Com)