Business News: Sawiris su svalutazione sterlina Egitto, “finalmente una buona decisione”

- “Finalmente una buona decisione”: è questo il commento su X (ex Twitter) del miliardario egiziano Naguib Sawiris, patron del gruppo Orascom, noto in Italia per avere acquistato Wind, Italiaonline e Seat Pagine Gialle, dopo la decisione della Banca centrale dell'Egitto di aumentare del 6 per cento i tassi di interesse, con la conseguente svalutazione della sterlina egiziana passata in poche ore da 30 a 50 sterline per dollaro statunitense. In precedenza, Sawiris – tra i gli uomini più ricchi dell’Africa con un patrimonio stimato dalla rivista Forbes di 3,8 miliardi di dollari – aveva avvertito che il ritardo nel “prendere le decisioni necessarie” sul regime dei tassi di cambio in Egitto avrebbe “aumentato la portata della situazione critica in cui verte" il Paese. Il magnate copto egiziano aveva auspicato di adottare “la più antica regola dell’economia e del mercato, la regola della domanda e dell’offerta: nessuno può battere il mercato”. (Cae)