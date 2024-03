Irlanda: elettori dicono “no” ai due referendum su famiglia e ruolo della donna al suo interno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il secondo referendum aveva come oggetto la parte della Costituzione relativa ai settori della famiglia e della cura. I referendum miravano dunque a escludere i riferimenti specifici al ruolo della donna e ad ampliare la platea “ad uno dei membri della famiglia”, oltre che ad estendere la definizione stessa di famiglia contenuta nella Costituzione sostituendola con le “relazioni durevoli”, come le coppie conviventi e i loro figli. Il governo, così come i maggiori partiti di opposizione, si è battuto per un voto positivo su entrambi i quesiti. A dispetto dei sondaggi precedenti al voto, che vedevano la maggioranza della popolazione a favore delle modifiche, i primi conteggi hanno già visto stamane prevalere i “no”. Riguardo all’affluenza, secondo il quotidiano “The Irish Times” gli elettori “sono rimasti a casa dopo una campagna che non è riuscita ad accendere un diffuso interesse pubblico”. (Rel)