Business news: Taiwan, Tsmc dovrebbe assumere 6 mila dipendenti entro fine anno

- Il colosso dei semiconduttori Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (Tsmc) prevede di reclutare circa seimila dipendenti sull’isola nel corso dell’anno. Lo riferisce l’agenzia di stampa locale “Central News Agency”, precisando che i nuovi assunti lavoreranno in varie fabbriche e uffici situati a Hsinchu, Taoyuan, Miaoli, Taichung, Tainan e Kaohsiung. Tsmc ha tenuto la cerimonia di lancio del suo primo stabilimento a Kumamoto, in Giappone, il 24 febbraio scorso e sta lavorando a nuovi progetti in Arizona e Germania. (Res)