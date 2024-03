Business news: presidente Commissione sviluppo e riforma Cina, sosterremo investimenti privati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina farà del suo meglio per incoraggiare e sostenere la partecipazione delle imprese private nei progetti ingegneristici nazionali. Lo ha detto il presidente della Commissione nazionale di sviluppo e riforma (Ndrc), Zheng Shanjie, nella conferenza stampa convocata a margine delle Due sessioni, le annuali riunioni della Conferenza consultiva politica del popolo (Ccppc) e dell’Assemblea nazionale del popolo (Anp) in corso a Pechino. Gli investimenti privati rappresentano oltre il 50 per cento del totale nazionale ed è “importante e fondamentale” continuare a dargli spazio, ha aggiunto Zheng. (Cip)