Haiti: nuovi scontri nella notte a Porto Principe, a fuoco la sede del ministero dell'Interno (6)

- Il Paese non ha mai eletto il nuovo presidente, è da tempo privo di un parlamento in funzione ed è in attesa di una riforma della Costituzione senza di fatto aver mai conosciuto la bozza cui si lavora da anni. Il 7 febbraio scadeva senza risultati il termine di 30 mesi che il governo ad interim aveva a disposizione per organizzare nuove elezioni politiche, primo passo per l'uscita dalla crisi. Un termine scaduto senza che Ariel Henry rimettesse l'incarico di primo ministro provvisorio, come aveva promesso. Il Paese è peraltro in attesa che possa dispiegarsi la missione multinazionale avallata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, affidata al coordinamento del Kenya. I circa mille agenti messi a disposizione da Nairobi - cui aggiungere altri mille del Benin e circa cinquecento tra effettivi delle Bahamas e della Giamaica - sarebbero pronti a partire ma, secondo alcuni media, non prima che il Paese africano abbia incassato da paesi donatori parte dei fondi utili al mantenimento della missione (Mec)