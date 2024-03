© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rapina a mano armata ai danni di un imprenditore. È accaduto ieri, in via Donatello, a Roma, poco prima delle 13. In due a bordo di uno scooter si sono avvicinati all'auto dell'uomo e sotto minaccia di una pistola si sono fatti consegnare l'orologio del valore di 40mila euro. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Villa Glori Indagini in corso per risalire all'identità dei ladri. (Rer)