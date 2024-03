Gaza: fonti stampa, Qatar minaccia di espellere funzionari Hamas se non si raggiunge accordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Qatar ha minacciato di espellere i funzionari del movimento islamista palestinese Hamas dalla loro base a Doha se non riusciranno a convincere i leader del gruppo con sede a Gaza ad accettare un accordo sugli ostaggi. Lo ha riferito il quotidiano statunitense "Wall Street Journal", citando sia fonti governative egiziane che una fonte dello stesso gruppo islamista. Il Qatar ospita l'ufficio politico di Hamas, compreso il suo leader, Ismail Haniyeh. Parlando a "Wall Street Journal", Husam Badran, un funzionario di alto rango di Hamas, ha negato queste indiscrezioni, evidenziando che non c'è alcuna divisione tra i membri del gruppo islamista. Secondo il funzionario, senza un accordo la violenza si intensificherà durante il mese sacro islamico del Ramadan (che in molti paesi a maggioranza musulmana inizierà domani, 10 marzo). "Non abbiamo mai detto che i negoziati sono stati interrotti. Siamo i più desiderosi di fermare questa guerra", ha dichiarato Badran, sottolineando che "l'unica complicazione nei negoziati" è la posizione del premier israeliano, Benjamin Netanyahu, che "si rifiuta di trattare qualsiasi cosa venga messa sul tavolo". "Netanyahu è la persona più pericolosa per la stabilità della regione. È lui che appicca il fuoco", ha detto il funzionario di Hamas. (Res)