Gaza: direttrice Unicef Russell, rilasciate ostaggi, due bambini sono ancora prigionieri

- La direttrice generale dell'Unicef, Catherine Russell, ha incontrato ieri un ex ostaggio e le famiglie di coloro che sono ancora detenuti a Gaza. In un post su X, Russell ha sottolineato che "due bambini sono ancora prigionieri" e che "questo incubo deve finire. Rilasciate gli ostaggi". La direttrice ha aggiunto che le famiglie incontrate "hanno condiviso il loro dolore, l'orrore di avere un genitore in ostaggio e gli impatti devastanti sui bambini". "Dichiarate il cessate il fuoco", ha affermato Russell. (Res)