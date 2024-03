Business news: Kazakhstan, indice Pmi in calo a febbraio nonostante aumento ordini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei direttori agli acquisti dell'industria manifatturiera del Kazakhstan ha registrato un calo a febbraio nonostante un aumento degli ordini del settore, secondo una nota di S&P Global. L'indice Pmi del settore manifatturiero è calato al di sotto della soglia di 50 punti attestandosi a 49,8 punti, indicando una fase di contrazione. "Nonostante le condizioni generali dell'attività nel settore manifatturiero del Kazakhstan si siano deteriorate a febbraio nel contesto di riduzioni della produzione, del numero degli occupati, delle scorte e degli input, ci sono stati alcuni segnali incoraggianti per le aziende manifatturiere, dal momento che gli ordini sono aumentati per la prima volta in cinque mesi", afferma la nota. (Res)