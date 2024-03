Business news: Australia annuncia 2 miliardi di dollari a sostegno degli investimenti nel Sud-est asiatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del primo ministro australiano Anthony Albanese istituirà uno strumento finanziario da 2 miliardi di dollari per il sostegno agli investimenti delle aziende nel Sud-est asiatico. Lo ha annunciato tramite una nota l'ufficio del primo ministro australiano in occasione del vertice speciale in corso a Melbourne per il 50mo anniversario delle relazioni tra l'Australia e l'Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (Asean). Albanese è intervenuto a un evento a margine del vertice speciale Australia-Asean con la partecipazione di 100 amministratori delegati di aziende regionali. Oltre ai 2 miliardi di dollari per gli investimenti, il primo ministro ha annunciato lo stanziamento di 140 milioni di dollari in quattro anni a sostegno del Partenariato per le infrastrutture, e la nomina di 10 "campioni del business" per facilitare i legami commerciali tra Australia e Asean, oltre ad agevolazioni per l'emissione dei visti d'affari. Nel 2022 il flusso di investimenti tra Australia e Asean è ammontato a 307 miliardi di dollari, e l'interscambio commerciale a 178 miliardi di dollari, pari al 15 per cento del totale dell'Australia: più delle percentuali relative all'interscambio con Stati Uniti e Giappone, ricorda la nota dell'ufficio del primo ministro australiano. (Res)