Business news: premier Vietnam partecipa a forum imprese in Australia, annunciata nuova rotta Vietjet Air

- Il primo ministro del Vietnam, Pham Minh Chinh, in visita in Australia, a Melbourne, ha partecipato a un business forum bilaterale, che ha riunito i dirigenti di circa 200 imprese. Nell'ambito dell’evento – riferisce “Viet Nam News” – sono stati scambiati numerosi protocolli d'intesa tra aziende e agenzie in vari campi: aviazione, istruzione e formazione, energia eolica e agricoltura ad alta tecnologia. È stata annunciata anche una nuova rotta della compagnia aerea Vietjet Air per collegare Hanoi e Melbourne, che sarà attiva dal 3 giugno con due voli di andata e ritorno a settimana. Vietjet attualmente offre 58 voli settimanali tra Ho Chi Minh City e cinque città australiane: Melbourne, Sydney, Brisbane, Perth e Adelaide. (Fim)