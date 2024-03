Haiti: nuovi scontri nella notte a Porto Principe, a fuoco la sede del ministero dell'Interno (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il grosso dei disordini risale al fine settimana scorso, quando le bande criminali hanno preso d'assalto il carcere della capitale, il più importante del Paese, un'altra struttura penitenziaria nella vicina Croix des Bouquet, e occupato lo stadio di Porto Principe. Nel penitenziario erano detenuti anche 17 ex militari colombiani sotto processo per l'assassinio del presidente Jovenel Moïse, ucciso nel luglio 2021 in un attacco armato. Persone, hanno assicurato le forze di sicurezza, che sono state trasferite in altre strutture. Nelle ore successive le tensioni si sono rovesciate sull’aeroporto internazionale di Haiti, Toussaint Louverture, e le compagnie aeree hanno interrotto i voli nazionali e internazionali. Tra i protagonisti delle tensioni c'è Jimmy Cherizier, leader di una delle bande criminali più potenti del Paese, che ha chiesto alle famiglie di non mandare i bambini a scuola per "evitare danni collaterali", nel corso delle azioni che si vogliono condurre per ottenere la destituzione di Henry. (segue) (Mec)