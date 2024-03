Irlanda: elettori dicono “no” ai due referendum su famiglia e ruolo della donna al suo interno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono prevalsi i “no” nei due referendum che si sono tenuti ieri in Irlanda e che chiedevano di ridefinire quanto prevede la Costituzione sulla donna e il suo ruolo nella famiglia, oltre che il concetto di famiglia stessa. A conteggio ancora in corso il premier Leo Vardakar ha detto di ritenere “che sia chiaro che i due referendum sono stati sconfitti”. I referendum sono stati sostenuti dal governo e riguardavano la rimozione dalla Costituzione di alcuni riferimenti al ruolo esclusivo della donna in ambito familiare. Il primo quesito riguardava una clausola dell'articolo 41.2, secondo cui la donna, “con la sua vita domestica, dà allo Stato un sostegno senza il quale non è possibile raggiungere il bene comune. Lo Stato dovrà quindi impegnarsi affinché le madri non siano obbligate dalla necessità economica ad impegnarsi in lavori trascurando i loro doveri nella casa". (segue) (Rel)