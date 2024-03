Business news: Vietnam, decine di funzionari e imprenditori a processo per una frode da 12,5 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'imprenditrice Truong My Lan, presidente del colosso immobiliare Van Thinh Phat, è comparsa di fronte a un giudice a Città di Ho Chi Minh assieme a 85 altre persone, inclusi ex banchieri centrali, ex funzionari pubblici ed ex dirigenti di Saigon Commercial Bank (Scb), nell'ambito del più grave caso di frode nella storia del Vietnam. Gli imputati sono accusati di malversazione per un importo complessivo pari a 12,5 miliardi di dollari ai danni di ignari investitori nell'arco di un decennio. Gli imputati devono rispondere ad accuse che vanno dalla corruzione all'abuso di potere, sino all'appropriazione indebita e alla violazione delle leggi bancarie. (Fim)