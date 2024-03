Finlandia: ministro Difesa, in prossime settimane controlli più severi al confine con Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la situazione al confine tra Finlandia e Russia “stiamo preparando una legislazione ancora più severa, dal punto di vista del controllo alla frontiera” in modo che la Russia “non possa scuotere le democrazie”. Lo ha detto il ministro della Difesa finlandese, Antti Hakkanen, in un punto stampa durante le esercitazioni militari “Nordic Response 2024”. “Abbiamo visto che al confine con la Finlandia la Russia ha strumentalizzato i flussi migratori. E questa è solo una faccia dell’influenza ibrida della Russia in tutto il mondo. Sta usando questa strategia, per esempio, anche in Africa con il gruppo Wagner. Non è una cosa nuova per noi, usa questi strumenti da sempre. Per questo siamo preparati” insieme “all’Europa e ai Paesi della Nato”, ha detto Hakkanen. (Sts)