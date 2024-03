Finlandia: ministro Difesa, Russia è minaccia per mondo democratico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia “è una minaccia per il mondo democratico”. Lo ha detto il ministro della Difesa finlandese, Antti Hakkanen, in un punto stampa durante le esercitazioni militari “Nordic Response 2024”. “Lo hanno dimostrato in Ucraina e lo hanno dimostrato gli ultimi discorsi fatti dal presidente Putin”, ha spiegato. I russi “sono vicini geograficamente, sono i nostri vicini e si stanno organizzando per essere presenti militarmente, dopo l’operazione in Ucraina, al nostro confine. Lo sappiamo, ne siamo consapevoli ma stiamo affrontando la situazione a mente fredda e stiamo preparando la nostra difesa insieme ai Paesi della Nato, con i nostri partner come Francia e Germania”, ha aggiunto. La Russia “è nostra vicina, e lo sarà anche in futuro, ma questo non vuol dire che non dobbiamo farci trovare pronti. E noi siamo pronti”, ha concluso Hakkanen. (Sts)