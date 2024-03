Haiti: nuovi scontri nella notte a Porto Principe, a fuoco la sede del ministero dell'Interno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In settimana la capitale di Haiti è stata presa d'assalto da centinaia di persone che chiedevano le dimissioni del primo ministro Ariel Henry. I manifestanti hanno alzato barricate infiammate nelle strade del quartiere Delmas, bloccando la circolazione del traffico. Si sono inoltre diretti all’ambasciata del Canada. La polizia ha utilizzato gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti del corteo. La manifestazione è stata organizzata dalla formazione politica Pitit Dessalines, guidata da Jean Michel Moise, in un atto di sfida al governo. Proprio in settimana è stato prorogato fino al 3 aprile lo stato di emergenza che, fra le altre cose, proibisce le manifestazioni pubbliche. Nelle stesse ore, anche gli haitiani di Porto Rico hanno protestato sotto l’hotel che ospita Henry. (segue) (Mec)