Gaza: Papa, è una guerra fatta da due "irresponsabili"

- Quella nella Striscia di Gaza è una guerra fatta da due "irresponsabili". Lo ha dichiarato papa Francesco ospite a Cliché, magazine culturale di Lorenzo Buccella della Radiotelevisione svizzera (Rsi), in una puntata che andrà in onda mercoledì 20 marzo e di cui “Rsi” ha pubblicato un estratto sul proprio sito. “Tutti i giorni alle sette del pomeriggio chiamo la parrocchia di Gaza. 600 persone vivono lì e raccontano cosa vedono: è una guerra. E la guerra la fanno due, non uno. Gli irresponsabili sono questi due che fanno la guerra. Poi non c’è solo la guerra militare, c’è la 'guerra-guerrigliera', diciamo così, di Hamas per esempio, un movimento che non è un esercito. È una brutta cosa”, ha detto papa Francesco. (Res)