Gaza: Mossad, Hamas sta "rafforzando posizione" su negoziati, escalation durante Ramadan

- L'agenzia di intelligence israeliana Mossad ha spiegato che il movimento islamista palestinese Hamas sta “rafforzando la sua posizione, come se non fosse interessato a un accordo" sul rilascio degli ostaggi. Lo ha riferito l’ufficio del primo ministro di Israele in una dichiarazione, citando il Mossad, secondo cui questa scelta di Hamas "infiammerà la regione" durante il mese sacro islamico del Ramadan (che in molti paesi a maggioranza musulmana avrà inizio domani, 10 marzo) "a spese della popolazione palestinese della Striscia di Gaza”. (Res)