Business news: Cina, spedizioni di telefoni cellulari aumentate del 68 per cento a gennaio

- Le spedizioni di telefoni cellulari in Cina sono aumentate del 68,1 per cento su base annua a gennaio, attestandosi a 31,8 milioni di unità. Lo indicano i dati dell’Accademia cinese della tecnologia dell’informazione e della comunicazione (Caict), affiliata al ministero dell’Industria. Nel dettaglio, le spedizioni di telefoni cellulari 5G sono aumentate del 59 per cento su anno, attestandosi a 26,17 milioni di unità. (Cip)