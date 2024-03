Business news: Hong Kong, forte presenza italiana a salone internazionale della gioielleria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è chiusa il 4 marzo a Hong Kong la quarantesima edizione della fiera Hong Kong International Jewellery Show, appuntamento di riferimento nel settore, insieme a quella dedicata ai diamanti e alle pietre preziose che si svolge negli stessi giorni. Si tratta della più importante fiera commerciale dedicata alla gioielleria in Asia, che quest'anno conta la presenza di oltre 40 mila espositori provenienti da 44 Paesi. L'Italia partecipa alla manifestazione con il più grande padiglione nazione europeo. Lo riferisce un comunicato del consolato generale d'Italia a Hong Kong. In un'area di oltre mille metri quadrati, la collettiva italiana curata da Ice - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, riunisce 115 aziende che, insieme agli altri espositori indipendenti, attesta la presenza nazionale in oltre 140 imprese provenienti soprattutto dai tradizionali distretti produttivi di Arezzo, Vicenza, Valenza, Torre del Greco e Marcianise. Per la prima volta hanno aderito alcune imprese provenienti dalla Sardegna. (Com)