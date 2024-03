Gaza: forze Israele, colpito a Rafah palazzo di 12 piani, ospitava leader militari Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa d'Israele (Idf) hanno colpito durante la notte uno dei più grandi edifici residenziali della Striscia di Gaza, nella città meridionale di Rafah, al cui interno erano presenti "importanti leader militari" del movimento islamista palestinese Hamas. Lo ha riferito il quotidiano "The Times of Israel", citando le stesse Idf, secondo cui: "Gli atti di terrore contro le nostre forze e il fronte interno civile sono stati pianificati da questa struttura" di 12 piani. Secondo una fonte militare, l'edificio era utilizzato dal cosiddetto "comitato di emergenza" di Hamas. Le Idf hanno inoltre spiegato di aver avvertito i residenti dell'edificio prima dell'attacco e che tutti sono stati evacuati in tempo. Non sono stati segnalati feriti. (Res)