Sicurezza stradale: presidente Municipio Roma VIII, domani a presidio per stop a nuovo codice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, domenica 10 marzo parteciperò insieme a tante associazioni e cittadini, con l'adesione del Municipio Roma VIII, a partire dalle ore 11 in piazza Santi Apostoli Roma, al presidio per dire stop al nuovo Codice della Strada. Così in una nota il presidente del Municipio Roma VIII ed esponente di Alleanza Verdi e Sinistra, Amedeo Ciaccheri. "La proposta di riforma - aggiunge Ciaccheri - danneggia la mobilità sostenibile, tende ad inasprire alcune pene e non migliora le norme attuali peggiorando addirittura la situazione, poiché non punta per niente sulla prevenzione. Vanno combattute con ogni forza eccesso di velocità e guida distratta e su queste cause non vi è nemmeno un accenno nella riforma del Codice della strada voluta dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che sarà discussa nei prossimi giorni in Parlamento. Il nostro dissenso è netto, è necessario migliorare la sicurezza, ma contemporaneamente anche la vivibilità delle città con una dimensione più inclusiva attraverso la valorizzazione della ciclabilità e il rafforzamento di iniziative come città 30 subito".(Com)