Navalny: avvocata Mikhailova rivela i sospetti del dissidente, temeva un “lento avvelenamento”

- Il dissidente russo Aleksej Navalny sospettava di essere vittima di un “lento avvelenamento” nel carcere dove era detenuto. Lo ha rivelato la sua avvocata, Olga Mikhailova, secondo quanto riporta su X “Nexta Tv”, emittente bielorussa vicina ai movimenti d’opposizione a Minsk. La legale, accusata in contumacia dalle autorità russe di partecipazione ad un'associazione estremista, ha precisato di essere stata oggetto di mandato d’arresto proprio a causa di questa "confidenza" fattale da Navalny. Secondo Mikhailova, infatti, la telefonata in cui il suo assistito esprimeva il timore di un avvelenamento era stata intercettata. Il mandato d’arresto per la legale è stato spiccato a gennaio, un mese prima della morte di Navalny. All’epoca Mikhailova aveva commentato la notizia del mandato d'arresto precisando di trovarsi “in un Paese straniero” con la figlia e di avere preso la decisione di lasciare la Russia dopo l’arresto di tre suoi colleghi, anche loro legali di Navalny. Il 13 ottobre 2023, infatti, tre avvocati che difendevano Navalny, ovvero Vadim Kobzev, Alexej Liptser e Igor Sergunin, furono arrestati con la stessa accusa, ovvero di far parte di un’associazione estremista.(Res)