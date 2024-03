Difesa: ministro Finlandia, Artico zona strategia dei prossimi decenni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’area dell’Artico “sarà un luogo strategico nello scenario globale dei prossimi decenni”. Lo ha detto il ministro della Difesa finlandese, Antti Hakkanen, a un punto stampa durante le esercitazioni militari “Nordic Response 2024”. Nella zona dell’Artico, infatti, “la Russia sta investendo risorse da decenni e anche la Cina lo osserva sempre più da vicino, per questo i Paesi occidentali e la Nato dovrebbero spostare il loro focus in quest’area - ha spiegato -. E’ necessario investire nella capacità di agire come se fosse un normale terreno militare e, dall’altra parte, dal punto di vista dell’intelligence. Questo è un posto difficile dove combattere dove le capacità e la mobilità sono totalmente diverse rispetto ad altre aree”. (Sts)