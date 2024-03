Difesa: ministro Finlandia, Nato si allarga e protegge "ogni centimetro" delle sue aree

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato ora “si sta allargando, ha nuovi membri - Finlandia e Svezia - e sta proteggendo tutti gli angoli e ogni centimetro delle sue aree” ed “è per questo che questa esercitazione, e le altre sono così importanti” perché “dimostriamo che i nostri Paesi stanno aumentando la spesa in difesa e stiamo aumentando le esercitazioni per dimostrare che siamo preparati”. Lo ha detto il ministro della Difesa finlandese, Antti Hakkanen, a un punto stampa durante le esercitazioni militari “Nordic Response 2024”. In merito agli Stati Uniti “non ci stiamo concentrando sulle altre campagne elettorali - ha spiegato - ma stiamo dimostrando che ci assumiamo molta più responsabilità. È ora il momento critico, ecco perché qui abbiamo discusso con i nostri ministri alleati di Svezia e Norvegia sul fatto che dobbiamo andare avanti e dobbiamo correre velocemente”, ha concluso. (Sts)