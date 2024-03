Difesa: Rauti, Esercito al fianco della Nazionale italiana di rugby vittoriosa contro la Scozia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi giornata di grande sport a Roma con la storica vittoria contro la Scozia dell'Italia del rugby, all'insegna dei valori condivisi con l'Esercito di spirito di squadra, rispetto delle regole, e lealtà" ha detto il sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti al termine del secondo match casalingo del torneo 6 Nazioni, al quale ha assistito insieme al Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Generale Carmine Masiello. "La Forza armata è stata protagonista oggi a sostegno dell'impresa degli Azzurri allo Stadio Olimpico con 44 atleti militari che hanno portato in campo il nostro tricolore, le insegne dell'Esercito, della Federazione italiana rugby, della Scozia e la palla ovale, accompagnati dalla fanfara della Brigata Bersaglieri "Garibaldi", prima dell'emozionante esecuzione dell'inno nazionale da parte della banda dell'Esercito", ha proseguito Rauti. L'Esercito ha offerto al pubblico del rugby la possibilità di avvicinarsi al mondo della Forza armata grazie agli stand promozionali all'esterno dello Stadio, con la palestra di arrampicata degli Alpini, una mostra di veicoli storici e di ultima generazione, il simulatore di volo dell'Aviazione dell'Esercito e due percorsi ginnici, uno di military fitness con i paracadutisti della Brigata "Folgore" e uno di atletica leggera a cura del Centro sportivo olimpico dell'Esercito. "La collaborazione vincente tra l'Esercito e la Federazione italiana rugby" ha concluso Rauti, "è nata per diffondere attivamente su tutto il territorio nazionale la cultura dello sport e i valori fondanti in cui la Forza armata e il mondo del rugby credono". (Com)