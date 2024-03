Usa: Biden firma pacchetto per evitare blocco attività del governo federale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha firmato un pacchetto di sei misure di finanziamento che evita il blocco delle attività del governo federale per il resto dell'anno fiscale. Lo rende noto la Casa Bianca. Il provvedimento, approvato da democratici e repubblicane in entrambe le camere del Congresso, ha rotto uno stallo che durava da mesi. Approvato ieri al Senato con 75 voti favorevoli e 22 contrari, il testo estende fino alla fine dell’anno fiscale i finanziamenti a diverse agenzie federali, inclusi i dipartimenti della Giustizia, del Commercio, dell’Agricoltura e dei Trasporti. I parlamentari al Congresso dovranno ora lavorare per trovare un accordo sui finanziamenti alla restante parte del governo, che sarà coperta fino al 22 marzo. La Casa Bianca ha quindi ringraziato i legislatori di entrambi i partiti per la propria "leadership". Ieri, 8 marzo, l'Ufficio gestione e bilancio dell'amministrazione ha precisato che le agenzie governative continueranno le proprie normali attività e hanno interrotto i preparativi in vista di un possibile blocco finanziario. (Was)