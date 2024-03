Dossieraggio: Renzi, misureremo trasparenza Meloni su ok a commissione inchiesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Cara Giorgia Meloni, misureremo la tua voglia di trasparenza, il tuo coraggio, dalla capacità di dare seguito a una richiesta di una commissione d'inchiesta fatta non da Renzi ma da Nordio e Crosetto, due tuoi ministri di Fratelli d'Italia”. Lo ha affermato il leader di Italia viva, Matteo Renzi, che nel suo intervento in occasione della Leopolda, a Firenze, ha detto di credere “che una parte della maggioranza, una parte di Fratelli d'Italia farà di tutto per affossare questa commissione d'inchiesta”. (Rin)