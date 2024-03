Haiti: nuovi scontri nella notte a Porto Principe, a fuoco la sede del ministero dell'Interno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La capitale di Haiti, Porto Principe, è stata teatro la scorsa notte di numerose sparatorie tra bande criminali e forze di sicurezza, senza vittime per il momento accertate, e di un attacco alla sede del ministero dell'Interno, all'interno del quale è stato appiccato un incendio.Lo riferiscono fonti della polizia locale al portale "Gazette Haiti". Le bande armate hanno attaccato anche la sede della Corte Suprema, approfittando del vuoto di sicurezza creatosi durante le operazioni di estinzione dell'incendio al ministero dell'Interno. L'entità dei danni non è ancora nota. Le stesse fonti, infine, riferiscono di un assalto a una stazione di polizia della capitale. Anche in questo caso non risultano per il momento vittime. (segue) (Mec)